Immer mehr Kleinkinder in Tagesbetreuung

Zum 1. März 2017 wurden in NRW fast 132.000 Kinder unter drei Jahren in einer Kindertageseinrichtung oder bei Tagesmüttern/-vätern bzw. in einer Großtagespflege untergebracht. Das teilte das Statistische Bundesamt am Donnerstag (27.07.2017) mit.

Das waren 8.590 Kinder (7 %) mehr als 2016, sagte ein Sprecher des Bundesamtes dem WDR. Der landesweite Anstieg fiel damit stärker aus als im Jahr zuvor (2016: plus 5.190 beziehungsweise + 4,4 %).

Zunahme in NRW überdurchschnittlich

Im Deutschlandvergleich liegt NRW mit einer Steigerung von sieben Prozent über dem Bundesdurchschnitt - hier gibt es ein Plus von lediglich 5,7 Prozent seit 2016.

Am stärksten stieg die Zahl der betreuten Kinder unter drei Jahren in Hamburg mit einem Plus von 10,2 Prozent, gefolgt von Niedersachsen und Schleswig-Holstein. In Mecklenburg-Vorpommern (+ 1,9 %) war der Zuwachs am geringsten, wobei die Zahl der in Kitas betreuten Kinder in Ostdeutschland ohnehin sehr hoch ist.

Kita-Unterbringung bevorzugt

Eltern in NRW bringen ihre Kinder überwiegend in Kindertageseinrichtungen (fast 70 Prozent) unter. 30 Prozent der Kinder landesweit werden bei Tagesmüttern oder -vätern betreut.

Seit August 2013 gibt es für Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr einen Rechtsanspruch auf einen öffentlich geförderten Betreuungsplatz.

Stand: 27.07.2017, 09:05