Kinderlosigkeit: NRW liegt über Durchschnitt

Damit geht eine Phase von 30 Jahren zu Ende, in der sich die Quote kinderloser Frauen von elf auf 21 Prozent beim Jahrgang 1967 fast verdoppelt hatte. In den alten Bundesländern und unter gut ausgebildeten Frauen war sie am höchsten.

Verbesserte Kinderbetreuung als Grund?

Im Jahr 2015 lag die durchschnittliche Geburtenziffer bei 1,5 Kindern pro Frau, was zuletzt 1982 der Fall war. Die Wiesbadener Statistiker sehen einen der Gründe für die Trendwende in der verbesserten Kinderbetreuung. Das zeige sich daran, dass die Erwerbstätigkeit von Müttern mit Kleinkindern in den vergangenen acht Jahren zugenommen habe.

Im vergangenen Jahr waren 44 Prozent der Mütter mit einjährigen Kindern erwerbstätig, 2008 waren es nur 36 Prozent. Akademisch gebildete Frauen kehren besonders schnell ins Arbeitsleben zurück. Mehr als die Hälfte (58 Prozent) arbeiteten wieder, als ihr jüngstes Kind ein Jahr alt war.

Trotz Trendwende hoher Wert

Deutschland gehört indes trotz der Trendwende neben der Schweiz, Italien und Finnland weiterhin zu den Ländern mit der höchsten Kinderlosigkeit in Europa. Der Mikrozensus ist mit 800.000 Befragten die größte jährliche Haushaltserhebung in Deutschland.

Stand: 26.07.2017, 13:14