Die vergessenen Kinder süchtiger Eltern

Süchtig zu sein, hat häufig gravierende Auswirkungen auf Psyche oder Gesundheit oder beides. Dies ist nicht nur für Abhängige ein Problem, sondern auch für jene, die sich in ihrer Obhut befinden. Kinder, die in von Sucht betroffenen Familien aufwachsen, werden oft alleingelassen, sagen Experten.

Die meisten der Kinder haben alkoholabhängige Eltern

Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Marlene Mortler ( CSU ), teilte am Freitag (18.08.2017) bei der Vorstellung des Drogen- und Suchtberichtes 2017 in Berlin mit, dass 2,65 Millionen Kinder in Deutschland ein Elternteil mit einem Alkoholproblem haben. Zählt man von Medikamenten, illegalen Drogen oder auch vom Glücksspiel abhängige Eltern hinzu, seien drei Millionen Kinder betroffen.

Zahlreiche Betroffene in NRW

Diese Kinder hat man weitgehend "nicht auf dem Schirm" , ärgert sich Michael Klein vom Deutschen Institut für Sucht- und Präventionsforschung in Köln. Das Landesgesundheitsministerium geht davon aus, dass rund ein Fünftel der 2,65 bis 3 Millionen Betroffenen in Nordrhein-Westfalen lebt. Das wären bis zu etwa 600.000 Kinder allein in NRW.

"Für Kinder aus suchtbelasteten Familien stehen landesweit sowohl Angebote der Sucht- und Drogenhilfe als auch der Jugend- bzw. Familienhilfe zur Verfügung" , teilte das Ministerium weiter mit. In NRW existiere zudem seit 2013 ein Netzwerk für Kinder süchtiger Mütter und Väter. Derzeit würden außerdem im Dokumentationssystem der ambulanten Suchthilfe zusätzliche Informationen zur Lage der Kinder von Klientinnen und Klienten erhoben.

Funktionierende Hilfe ist ein "lokaler Glücksfall"

Auch Jugendämter, Schule, Kindergärten, Gemeinden und Kinderärzte müssten dafür sensibilisiert sein, solche Fälle zu identifizieren, fordert Michael Klein vom Deutschen Institut für Sucht- und Präventionsforschung. "Wenn das mal funktioniert, ist das ein lokaler Glücksfall" , sagt Klein. So gebe es etwa in Bergisch Gladbach, Euskirchen und Wesel gelungene Beispiele, wie die Kommunikation zwischen Jugendämtern und Suchthilfeeinrichtungen funktionieren kann.

Bei den Hilfsangeboten fehlen nachhaltige Strukturen