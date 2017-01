Bundespolizei will Kfz-Kennzeichen scannen

Nach den Plänen der Großen Koalition soll die Bundespolizei in Zukunft an den deutschen Grenzen mit moderner Technik nach Straftätern fahnden. Dabei werden die Kfz -Kennzeichen aller durchfahrenden Fahrzeuge gescannt und die Daten automatisch mit den Fahndungsdateien abgeglichen. Die Bundespolizei will dazu acht mobile Kennzeichenlesegeräte für insgesamt 800.000 Euro anschaffen.