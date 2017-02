Der Karneval und die Terrorgefahr

Lkw-Sperren oder Fahrverbote?

Bereits seit Wochen wird in den rheinischen (und westfälischen) Karnevalshochburgen über Konsequenzen aus dem Berliner Weihnachtsmarkt-Attentat debattiert. Der islamistische Terrorist Anis Amri hatte am 19. Dezember einen gekaperten Lkw in einen Weihnachtsmarkt gesteuert und zwölf Menschen getötet. Drohen an Karneval Nachahmungstaten? Und was können die Städte dagegen tun?

LKW sperrt Kölner Straße ab

Köln hat bereits entschieden: Lastwagen mit mehr als 7,5 Tonnen dürfen am Karnevalssonntag und am Rosenmontag nicht in der Kölner Innenstadt fahren. In Aachen sind bei den Umzügen Zufahrtssperren mit Lastwagen an markanten Stellen geplant. In Münster sollen an sechs Stellen Sperren errichtet werden, die ein Durchbrechen mittels Lkw unmöglich machen bzw. erschweren sollen. Vorgesehen sind hierfür Fahrzeuge der städtischen Abfallwirtschaftsbetriebe sowie Container. Bonn und Düsseldorf prüfen noch, wie sie mit dem Thema umgehen wollen. Auch in Städten mit kleineren Umzügen wird die Sicherheitsdebatte geführt.