Mit großen Fahrzeugen, Containern und Betonblöcken werden Straßen in Düsseldorf, Köln und vielen anderen Städten des Landes an den närrischen Tagen abgesperrt. So soll verhindert werden, dass ein Täter einen Lastwagen in eine Menschenmenge steuert - wie bei den Anschlägen auf einen Berliner Weihnachtsmarkt oder auf der Uferpromenade in Nizza.

Lkw -Fahrverbote

Ein mögliches Lkw-Fahrverbot für Teile der Düsseldorfer City wird nach Angaben vom Donnerstag (16.02.2017) der Stadt derzeit noch geprüft. In Köln dagegen ist dies schon beschlossene Sache: Am Karnevalssonntag und Rosenmontag dürfen Lastwagen über 7,5 Tonnen nicht in die Innenstadt fahren. Auch im Ruhrgebiet und Westfalen wurden die Schutzvorkehrungen erhöht. So gilt auch in Dortmund ein Lkw-Fahrverbot rund um den Wallring. Neben Straßensperren werden in Hagen und Hamm zusätzliche Kräfte von externen Sicherheitsfirmen eingesetzt, die den Umzug begleiten.

Sicherheitsmaßnahmen für Veranstalter teuer

Teuer werden die Sicherheitsmaßnahmen vor allem für kleinere Veranstalter abseits der Karnevalshochburgen. In Hilden stand der traditionelle Rosenmontagszug sogar kurzzeitig auf der Kippe: Zusätzliches Personal und Sperren sollten mehrere tausend Euro kosten. " Erst wussten wir gar nicht, wie wir das finanziell stemmen sollten ", sagt der Geschäftsführer des Carnevals Comitee Hilden, Klaus Hammermann. Zum Glück habe sich dann ein Sponsor gefunden, der acht Fahrzeuge für die Absperrungen bereitstelle.

Keine Hinweise auf konkrete Gefahren