Der Karneval und die "Männergruppen"

Am Anfang der öffentlichen Debatten über junge Männer aus Nordafrika steht die Silvesternacht 2015. Am Kölner Hauptbahnhof waren Frauen von entfesselten Männergruppen sexuell belästigt und beklaut worden. Viele Beschuldigte waren Flüchtlinge. Die Polizei wirkte überfordert. Unisono betonen Politiker und Polizeichefs seitdem immer wieder, dass sich so etwas nicht wiederholen dürfe. Auch deshalb stehen junge Nordafrikaner seit 2015 besonders im Fokus - auch bei Polizeikontrollen.

GdP: " Kein Racial Profiling"

Arnold Plickert, Landeschef der Gewerkschaft der Polizei

"Wir wollen Flüchtlinge integrieren. Wer friedlich feiert, ist beim Karneval willkommen" , sagt der Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP) Arnold Plickert. "Aber wenn junge Intensivtäter wieder wie an Silvester in Gruppen aggressiv und alkoholisiert auftreten, dann wird die Polizei einschreiten. Das hat nichts mit Racial Profiling zu tun. Die Kollegen kontrollieren nicht nach Aussehen, sondern nach Verhalten."

Auch das NRW-Innenministerium betont auf WDR-Anfrage erneut, dass es in Nordrhein-Westfalen kein " Racial Profiling" - also kein gezieltes Vorgehen nach ethnischen Gesichtspunkten - gebe.

Bundespolizei überwacht Züge

Bundespolizei am Bahnsteig