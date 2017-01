Extrem kalte Nacht: Zweistellige Minusgrade in NRW

Mit Tiefstwerten von bis zu minus 17 Grad im Sauerland hat NRW eine extrem kalte Nacht erlebt. Auch an anderen Orten waren die Minusgrade nach Angaben der WDR-Wetterexperten zweistellig: Auf dem Kahlen Asten wurden minus 10 Grad, in Köln mit minus 11 Grad gemessen. Auch in der Eifel gab es Temperaturen von unter 10 Grad minus. Im Tagesverlauf sollen die Temperaturen am Mittwoch (18.01.2017) nur in wenigen Teilen NRW s über die Null-Grad-Grenze steigen.

In den kommenden Nächten sind die Tiefstwerte zwar nicht mehr so extrem, kalt bleibt es aber trotzdem. In Köln können die Temperaturen auf bis zu minus 6 Grad sinken, in Gummersbach auf bis zu minus 11 Grad. Im Hochsauerland bleibt es bei minus 4 bis minus 9 Grad im einstelligen Minusbereich, im Siegerland bei minus 10 bis minus 13 Grad kehren die zweistelligen Frosttemperaturen jedoch zurück. Am Donnerstag liegen die erwarteten Höchstwerte tagsüber bei 0 bis 3 Grad und oberhalb von 500 Metern bei minus 2 bis 0 Grad.