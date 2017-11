Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Firmen nutzen Schlupfsteuer, Städten fehlt das Geld

Legal sein Geld vermehren mit zweifelhaften Steuermodellen: Wenn Firmen ihren Hauptsitz im Ausland haben, fehlt das Geld in den heimischen Kommunen. Am Beispiel von Herten erläutert WDR 2 Reporterin Jana Brauer, wie schwierig es wird, wenn eine Stadt zum Sparen gezwungen wird. Unmoderne Schulgebäude, Leerstand und viele Missstände mehr seien an der Tagesordnung. | audio