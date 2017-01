Silvester in Köln: "Stärkung des Sicherheitsgefühls"

Die nun vorliegenden, vorläufigen Zahlen sprechen konkret von nur 30 Menschen marokkanischer oder algerischer Staatsangehörigkeit bei knapp 456 bislang ausgewerteten Kontrollierten in der Domstadt. Daneben wurden jeweils knapp 100 Syrer und Iraker und 50 Deutsche kontrolliert. Dazu kamen über hundert Personen anderer Nationalität.

Zudem hatte die Kölner Polizei nach den Ereignissen der Silvesternacht 2015/2016 insgesamt 75 Personen ein Verbot erteilt, den Bereich um den Dom zu betreten. Keine dieser Personen soll nun wieder bei einer Kontrolle festgestellt worden sein, heißt es in dem Papier.

200 Überprüfungen in Düsseldorf

Die Zahlen der anderen nordrhein-westfälischen Städte sind noch geringer, decken sich aber in etwa mit denen von Köln. In Düsseldorf wurden demnach knapp 200 Menschen überprüft, 36 zu einer Gefangenensammelstelle gebracht, davon sieben aus Algerien oder Marokko. In Münster wurden die Personalien von acht Nordafrikanern festgestellt.

"Aggressives Verhalten"