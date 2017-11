Herr A. kauft ein

Hier sitzt das Unternehmen Rheinland Air Service ( RAS ) und verkauft unter anderem hochwertige Business-Flugzeuge, auch gebrauchte. Und genau so eins möchte ein sehr reicher Mann aus Norwegen, der eine Investmentfirma in London betreibt und in der Schweiz einen Wohnsitz hat, gerne haben. Nennen wir ihn Herrn A. Aber Herr A. fährt deshalb nicht nach Mönchengladbach, kauft ein Flugzeug und fliegt dann nach Hause, was sicherlich für Außenstehende schon spektakulär genug wäre. Nein, wie die Paradise Papers zeigen, überlegt er zusammen mit zwei renommierten Rechts- und Unternehmensberatungsunternehmen, wie er das Flugzeug möglichst günstig erwerben kann.

Von Insel zu Insel

Die Büros seiner Berater befinden sich auf der Isle of Man, denn hier werden viele Geschäfte dieser Art abgewickelt. Die Verwaltung der Insel wirbt mit tollem Service, günstigen Konditionen und einem klaren und einfachen Steuersystem. Obwohl Herr A. aus Norwegen stammt, in London ein Unternehmen betreibt, in der Schweiz einen Wohnsitz hat und ein Flugzeug in Mönchengladbach kaufen möchte, soll das Geschäft also über die Isle of Man abgewickelt werden.

Herr A. kauft das Flugzeug aber gar nicht selbst, es wird eine Firma für ihn gegründet, die das Flugzeug kauft. Beziehungsweise muss die nicht erst gegründet werden, die Berater kennen schließlich das Geschäft und sind darauf vorbereitet: Sie haben eine Reihe von Shelf Companies (Vorratsgesellschaften), die gerade keinen besonderen Zweck haben, übrig und bieten eine davon Herrn A. an. Der nimmt an und wird so zum Besitzer einer Firma auf der Isle of Man. Oder vielmehr er besitzt noch eine andere Firma mit Sitz auf den Bermudas und die wird dann zum Besitzer seiner neuen Firma auf der Isle of Man. Verwaltet wird die Firma auf der Isle of Man wieder von einer anderen Firma, und die gehört einer der Beratungsgesellschaften.

Zu kompliziert?

Es braucht durchaus etwas Zeit, bis man die Struktur überblickt, da kann man es den Beteiligten nicht vorwerfen, dass sie auch mal durcheinander kommen. Und so steht auf der Rechnung in einer ersten Version die falsche Firma, nämlich die mit Sitz auf den Bermudas. Auf Wunsch der Rheinland Air Service, so teilt sie schriftlich mit, wird eine neue Rechnung ausgestellt, die Rechnungs- und Überweisungsadresse hätten nicht übereingestimmt. Es könnte aber noch einen anderen Grund dafür geben, dass am Ende die Firma auf der Isle of Man als Käufer eingesetzt ist und eben nicht mehr die von den Bermudas.

Sparen auch im Großen

Die Isle of Man ist an das Mehrwert/Umsatzsteuersystem der EU angeschlossen, zu dem natürlich auch Deutschland gehört und damit auch die Rheinland Air Service in Mönchengladbach. Wenn nun die Firma auf der Isle of Man für dieses System registriert ist, dann kann die RAS ihr das Flugzeug verkaufen ohne die Mehrwertsteuer draufzuschlagen. Und bei einem Kaufpreis von fast zwei Millionen Euro und einem Satz von 19 Prozent in Deutschland ist das schließlich ein ganzer Batzen Geld. Herr A. teilt uns dazu mit, dass die Steuer auf den Kauf berechnet wurde und dass der Kauf als sogenannte innergemeinschaftliche Lieferung vom deutschen Verkäufer zum Käufer auf der Isle of Man durchgeführt worden ist.

Übliches Verfahren

Die Registrierung lässt allerdings auf sich warten und in Mönchengladbach wird man langsam nervös. Wenn das nicht klappt, muss man eben eine Rechnung mit Mehrsteuer schreiben, heißt es in einer Mail. Außerdem habe man mit einem ähnlichen Geschäft schon mal Probleme gehabt und die Mehrwertsteuer nach Jahren noch nachzahlen müssen. RAS lässt dazu erkären, dass man grundsätzlich keine firmeninternen Vorgänge kommentiere.

Schließlich kommt die Bestätigung aber doch noch und RAS schreibt die Rechnung - ohne Mehrwertsteuer - und an die richtige Firma auf der Isle of Man, die einer Firma auf den Bermudas gehört, die Herrn A. gehört. Das geschah auf Kundenwunsch erklärt RAS dazu. Und es sei absolut üblich, dass Flugzeuge dieser Bauart so erworben werden, weil sie gern als Geschäftsreiseflugzeug für mehrere Führungskräfte genutzt würden.

Versicherung muss sein

Eine Versicherung braucht das Flugzeug natürlich auch, aber auch hier kommt es zu Verwirrungen. Denn das Versicherungsunternehmen stellt das Papier erst mal auf Herrn A. aus und schreibt ihn auch als Besitzer der Maschine rein. Das ist aber ungünstig, denn schließlich hat eine Firma auf der Isle of Man, die einer Firma auf den Bermudas gehört, die Herrn A. gehört, das Flugzeug ohne Mehrwertsteuer gekauft. Und auf diese Firma, also die auf der Isle of Man, soll dann auch die Police ausgestellt werden.

Das macht die Versicherung dann auch – als Pilot steht Herr A. jedoch auch auf der 2. Police.

Auf nach Amerika

Die Firma auf der Isle of Man bleibt jedoch nicht lange so richtig direkt im Besitz des Flugzeugs, sondern sie überführt es in einen Trust in Amerika. Der wurde parallel zu dem Geschäft auf der Isle of Man gegründet, mit freundlicher Unterstützung einer Agentur in den USA , die sich auf solche Geschäfte spezialisiert hat. Der Grund dafür sei, dass man mit dieser Registrierung Zugang zu Technikern überall auf der Welt hat, schreibt Herr A. Und die US -Behörden verlangen nun mal, dass dafür das Flugzeug auch auf eine amerikanische Person oder Einrichtung läuft. Und so einen Trust akzeptiert die amerikanische Luftfahrtbehörde dafür. Letztlich Begünstigter des Trusts ist auch nicht Herr A., sondern die Firma auf der Isle of Man, die das Flugzeug gekauft hatte. Die least das Flugzeug dann aber wieder zurück, was soll es auch in einem amerikanischen Trust verstauben?

Endlich in die Luft

Und schließlich, damit es auch endlich in die Luft kommt, unterverleast das Unternehmen auf der Isle of Man das Flugzeug an das Unternehmen auf den Bermudas, dem es gehört und das Herrn A. gehört. Außerdem unterverleast das Unternehmen auf der Isle of Man das Flugzeug noch an eine Londoner Investmentfirma, die Herr A. mitbegründet hat.

Und im Cockpit sitzt: auf jeden Fall jemand, der beim Kauf viel Geld gespart hat, oder zumindest hat das eine Firma auf der Isle of Man getan, die einer Firma auf den Bermudas gehört, die Herrn A. gehört.

Und das wirklich Lustige daran: Das alles ist legal, solange das Flugzeug nur kommerziell genutzt wird - und nur das geschieht auch, darauf besteht Herr A.!

Mehrwertsteuer ist echt was für Arme.