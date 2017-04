Erdoğan-Wähler: Integriert - aber nicht angenommen

WDR.de: Müssten diese jungen Menschen, die hierzulande auch die Vorzüge einer demokratischen, freiheitlichen Gesellschaft erleben, nicht erkennen, dass im Vergleich dazu das Erdoğansche Gesellschaftsmodell zunehmend kritikwürdig ist?

Ahmet Toprak: Das ist eine rein rationale Betrachtung. Aus meiner Sicht spielt hier aber ein weitaus emotionalerer Faktor eine Rolle. Fragt man die Erdoğan-Anhänger hierzulande, was gut an ihm ist, wird aufgezählt: Erdoğan hat Autobahnen und Flughäfen gebaut, er hat einen wirtschaftlichen Aufschwung gebracht. Diejenigen, deren Familien aus unterentwickelten Gebieten kommen, sehen im Urlaub, was Erdoğan dort alles bewirkt hat: Das Dorf hat zum Beispiel plötzlich eine asphaltierte Straße. Erdoğans Erfolge sind sichtbar, er hat vermeintlich den Wohlstand gebracht, deshalb steht man zu ihm.

Mit Themen wie Menschenrechte, Umgang mit Minderheiten oder Pressefreiheit werden die allermeisten nichts anfangen können – auch, weil sie Demokratie anders definieren würden. Da gibt es dann eher die Bereitschaft, zu sagen: Ok, wenn es kompliziert wird, muss der Papa auch mal hart und böse sein. Wie in der Familie auch.

WDR.de: Dass aber in der Türkei Menschen zu Zehntausenden verhaftet werden, der Chefredakteur einer angesehenen Tageszeitung nach Deutschland fliehen muss - ist die kritische Berichterstattung der deutschen Medien dazu völlig vorbeigegangen an diesen Wählern?

Erdoğan-Fans feiern den Sieg des Referendums

Ahmet Toprak: Es geht um etwas anderes: Viele Türkeistämmige in der dritten Generation sehen sich in einer Art Opferrolle. Sie haben ein Idealbild von der Türkei, an das sie sich klammern, das aber mit der Realität nichts zu tun hat. Diese jungen Menschen kann man mit Fakten nicht gewinnen: Es geht um die Sehnsucht nach einem idealen Land – von dem Erdoğan sagt, dass es immer besser wird, wenn sie Ja sagen. Diese jungen Menschen wählen dann möglicherweise Erdoğan – aus meiner Sicht aus Protest.

WDR.de: Ist diese Sehnsucht das Symptom einer gescheiterten Integration?

Ahmet Toprak: Es sind zwei unterschiedlichen Aspekte, die hier eine Rolle spielen. Integriert zu sein, das würden wohl die meisten Türkischstämmigen für sich bejahen: Ich fühle mich in der deutschen Gesellschaft wohl, kann die deutsche Sprache, habe deutsche Freunde. Dennoch fühlen sich viele von ihnen gleichzeitig so, wie sie sind, nicht angenommen.

Man hat zum Beispiel eine Berufsausbildung, spricht fehlerfrei Deutsch, ist aber in den Augen vieler Deutschstämmiger immer noch der Türke. Das ist manchmal eine subjektive Wahrnehmung, aber genau der Knackpunkt und das Problem. Das erlebe ich sogar persönlich so. Mich wird man immer wieder fragen, warum ich so gut Deutsch kann – auch wenn klar ist, dass ich Professor für Pädagogik bin. Selbst wenn ich sage, ich bin Deutscher, gibt man mir immer wieder das Gefühl, nicht dazu zu gehören. Weil ich dunkel aussehe oder eine türkischen Namen habe.