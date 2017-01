Opferanwalt: Herumlavieren unsäglich für Angehörige

WDR: Gefühle wie Wut, Ohnmacht und Verzweiflung sind dann wohl vorherrschend.

Wellens: Es gibt Angehörige, die sich zurückziehen und sehr depressiv werden. Es gibt aber auch solche, die sehr wütend reagieren und lautstark anprangern, was falsch gelaufen ist. Dreh- und Angelpunkt ist immer die Frage, warum musste das passieren, musste das überhaupt passieren. Darauf erwarten die Hinterbliebenen wahre und richtige Antworten. Herumlavieren ist unsäglich für die Angehörigen.

WDR: Die Aufarbeitung des Falls Amri wird noch sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Wie belastend ist das für die Hinterbliebenen, wenn sie ein Ende womöglich gar nicht absehen können?

Wellens: Ich glaube schon, dass ein Ende absehbar ist. Hier möchte die Politik ja ganz stark einen Schlussstrich ziehen und sagen: Es gibt einen Attentäter und der ist nun mal tot, also kann man die Akte schließen. So ist es allerdings nicht. Die festgestellten Versäumnisse werden die Angehörigen beschäftigen. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass das nicht ernst genommen wird und sich keiner verantwortlich zeigt, obwohl Fehler gemacht wurden.