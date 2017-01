Warum Internetcafés noch leben

Im Jahr 2017 wirken Internetcafés, als wären sie aus einer anderen Zeit. Es sind die Tage, in denen das iPhone seinen zehnjährigen Geburtstag feiert und jeder per Smartphone online geht. Trotzdem gibt es immer noch viele Menschen, die ein Internetcafé besuchen, um ins Netz zu kommen. Stefan Udelhofen, Medienwissenschaftler aus Köln, hat sich in seiner Doktorarbeit mit Internetcafés beschäftigt und erklärt im Interview, warum es sie überhaupt noch gibt.

WDR: Wie kann es sein, dass Internetcafés in Zeiten, in denen jeder mobil online gehen kann, überleben können?

Stefan Udelhofen hat zu Internetcafés geforscht

Stefan Udelhofen: Zunächst stellt sich die Frage, in welcher Form Internetcafés heute existieren. Zumeist sind es Mischformen, die mit einem Kiosk oder Copy-Shop zusammenhängen. Die Verbindung von Café und stationären Computern ist hingegen seltener geworden. Ins Internet zu Gehen gehört dann auch nicht mehr zum Kerngeschäft, sondern ist eine Serviceleistung unter vielen. Überleben können diese Internetcafés, weil sie eine Nischenfunktion einnehmen und einen nach wie vor bestehenden Bedarf decken.

WDR: Das heißt, die typischen Internetcafés von früher gibt es gar nicht mehr?

Udelhofen: Internetcafés waren und sind das, was der Gebrauch aus ihnen macht. In dieser Branche gab es schon immer ein Kommen und Gehen. Die Internetcafés, die sich längerfristig gehalten haben, konnten durch ihr konkretes Angebot einen Kundenstamm aufbauen oder ihr Geschäftsmodell anpassen: etwa weil sie in ihrem Stadtteil eine zentrale Anlaufstelle darstellen, wo Menschen auch Drucker und Scanner nutzen, um beispielsweise Formulare auszudrucken. Auch ihre Funktion als sozialer Treffpunkt, mitunter unabhängig von der Internetnutzung, ist nach wie vor nicht zu unterschätzen.

WDR: Was macht denn den typischen Internetcafé-Nutzer heutzutage aus?

Internetcafés haben sich gewandelt

Udelhofen: Das lässt sich nicht eindeutig beantworten, da zu Internetcafés kaum Statistiken geführt werden. Klar ist aber, dass es den einen typischen Nutzer nicht gibt. Jeder kommt mit unterschiedlichen Anliegen ins Internetcafé. Der eine möchte vielleicht etwas ausdrucken, weil er keinen Drucker besitzt. Manche Menschen gehen auch regelmäßig ins Internetcafé, weil sie sich Zuhause gar kein Internet anschaffen wollen oder kein Smartphone besitzen.

WDR: Werden Internetcafés in erster Linie von sozial Schwächeren genutzt?

Udelhofen: Ich sehe da schon Zusammenhänge, da Internetcafés häufiger in vorwiegend sozial schwächeren Stadtteilen zu finden sind. Dort finden sie dann ihre Kunden. Gerade Migranten nutzen diese Möglichkeit, falls sie selbst keinen eigenen Internetanschluss haben.

WDR: Wie geht es denn mit Internetcafés weiter?

Udelhofen: Das ist schwer zu sagen. Die Diagnose eines baldigen Verschwindens begleitet sie ohnehin von Anfang an. Aber natürlich ist es auch denkbar, dass Internetcafés im Zuge einer Retrowelle als Erlebnisgastronomie wiederentdeckt werden. In jedem Fall haben sie ihre Wandlungsfähigkeit schon bewiesen.

Das Interview führte Benjamin Esche.