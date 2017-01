Nur "befriedigend" für die Innenstädte

Mäßiges Zeugnis für die Innenstädte: Das Kölner Handelsforschungsinstitut IfH hat 58.000 Kunden in 121 Städten gefragt, wie attraktiv sie ihre Innenstadt finden. Im Schnitt vergaben sie die Schulnote drei plus. Nur die Großstädte schnitten etwas besser ab. " Aus unserer Sicht ist das insgesamt kein gutes Ergebnis ", sagt IfH-Studienleiter Boris Hedde.

Schon bei einer ersten Umfrage 2014 gab es eine drei Plus für Attraktivität der Städte: " Böse Zungen könnten jetzt behaupten: zwei Jahre lang ist nichts passiert ", meint Handelsforscher Hedde. Zwar könne man nicht pauschal sagen, dass die Innenstädte veröden. Doch viele Fußgängerzonen müssten aufpassen, dass sie nicht Kunden an attraktivere Nachbarstädte und den boomenden Onlinehandel verlieren.

Jeder fünfte kauft lieber online

Bereits jeder Fünfte gab in der Studie an, dass er seltener in die City geht, weil er lieber im Internet bestellt – vor allem Elektronik. Allein von 2014 bis 2016 haben die Online-Einkäufe laut IfH um zehn auf insgesamt 52 Milliarden Euro zugenommen. Ein erheblicher Teil davon dürfte zu Lasten des stationären Handels gegangen sein.

Die Entwicklung deckt sich mit einer Umfrage des Handelsverbands Deutschland (HDE): Auch dort klagten zwei Drittel der Läden, dass in den vergangenen zwei Jahren weniger Kunden in die Läden kamen. Weniger Frequenz bedeutet für die Geschäfte, dass vor allem die Spontan- und Impulskäufe seltener werden.

Ambiente und Flair am wichtigsten

Aus Kundensicht ist eine Innenstadt attraktiv, wenn sie "Ambiente und Flair" hat – also schöne Gebäude, Plätze und Grünflächen. Außerdem wünschen sie sich möglichst viele verschiedene Läden. Weniger wichtig sind der Umfrage zu Folge die Erreichbarkeit mit dem Auto, Parkmöglichkeiten oder die Zahl der verkaufsoffenen Sonntage. " Der Pflege und Vermarktung eines historischen Stadtkerns sollte somit eine hohe Bedeutung beigemessen werden ", heißt es in der Studie.

Handelsforscher: Stadtkerne pflegen!

Für eine attraktive City müssen Verwaltung, Handel, Stadtmarketing und Gebäudeeigentümer aus Sicht der Handelsforscher eng zusammenarbeiten – in der Praxis nicht immer einfach, sagt IfH-Experte Hedde: " Oft sind Investoren oder Finanzgesellschaften involviert. Das macht es schwer, Ansprechpartner für eine einzelne Immobilie zu treffen. "

In der Größenklasse bis 100.000 Einwohner besonders gut abgeschnitten hat Hilden. Außerdem schätzen die Kunden laut Umfrage die Innenstädte von Leipzig, Erfurt, Heidelberg und Wismar. Das Ranking ist allerdings mit Vorsicht zu genießen. Nicht alle Städte haben mitgemacht: Essen, Dortmund und Münster zum Beispiel waren an der Studie nicht beteiligt.

Stand: 30.01.2017, 06:00