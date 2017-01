Haussperling ist der häufigste Wintervogel in NRW

Der Haussperling hat die Kohlmeise in diesem Winter als häufigsten Vogel in den Parks und Gärten Nordrhein-Westfalens abgelöst. Die Kohlmeise, im Winter 2016 noch am häufigsten gezählt, rutschte hinter die Amsel auf den dritten Platz ab.

Dieses Ergebnis der " Stunde der Wintervögel " stellte der Naturschutzbund Nabu am Dienstag (31.01.2017) für NRW vor. Bei der Zählaktion hatten Anfang Januar NRW-weit rund 22.500 Tierfreunde etwa 445.000 Vögel gesichtet und gemeldet. Auffällig wenig Meisen und Finken seien dabei gewesen, berichtete der Nabu .

Weniger Vögel als in den Vorjahren

Eine Erklärung ist laut Naturschutzbund, dass Zugvögel nicht bis Nordrhein-Westfalen geflogen sind. Hier überwinternde Blaumeisen stammen aus Nord- und Osteuropa, während die hiesigen Meisen die kalte Jahreszeit weiter südlich verbringen.

So wenige Vögel wie schon lange nicht mehr