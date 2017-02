Hartz IV: Bescheide oft falsch

Blickt man auf alle erfolgreichen Widersprüche in NRW im Jahr 2016, so lag dieser Erfolg in 38 Prozent der Fälle darin begründet, dass die Jobcenter-Mitarbeiter das Recht falsch angewendet hatten. Noch weit häufiger war dies im Dezember der Fall: in Lippe (66 Prozent), Wuppertal (61 Prozent), Heinsberg (60 Prozent), Höxter (55 Prozent) sowie Recklinghausen und Warendorf (je 57 Prozent).

In Essen über 60 Prozent der Widersprüche erfolgreich

Große Unterschiede zwischen den Kreisen und kreisfreien Städten in NRW zeigen sich auch bei näherer Betrachtung der Zahl von erfolgreichen Widersprüchen insgesamt: In Essen und Mühlheim waren über 60 Prozent der Widersprüche erfolgreich, in Minden-Lübbecke nur sechs Prozent. Hier muss allerdings die Fallzahl betrachtet werden - während in Essen 499 Fälle entschieden wurden, waren es in Minden-Lübbecke nur 84.