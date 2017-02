Halbjahres-Zeugnisse für Schüler in NRW

Die meisten der rund 2,5 Millionen Schüler in Nordrhein-Westfalen haben am Freitag (03.02.2017) Halbjahres-Zeugnisse erhalten. Viertklässler melden sich mit diesen Noten bei den weiterführenden Schulen an.