Das bedeutet das neue Düngerecht für NRW

Ab heute (01.02.2017) können auch Landwirte in NRW wieder ihre Gülle auf den Äckern ausbringen. Doch die rechtlichen Rahmenbedingungen dafür dürften sich bald ändern: Mit einem neuen Düngegesetz und einer neuen Düngeverordnung wollen Bund und Länder auf die hohen Nitratbelastung im Grundwasser die entsprechende Klage der EU -Kommission reagieren. Wir erklären die Auswirkungen auf NRW .

Auf welche Änderungen müssen sich die Landwirte in NRW einstellen?

Landwirtschaftliche Großbetriebe, die viele Tiere haben, sollen laut Düngegesetz ab dem Jahr 2018 die Stoffströme bilanzieren. "Sie müssen alle Futter- und Düngemittel dokumentieren, die in den Betrieb rein- und wieder rausgehen" , erklärt Katrin Wenz, Agrarexpertin beim Bund für Umwelt und Naturschutz ( BUND ).

Damit soll ein besserer Überblick geschaffen werden, wie viel Gülle am Ende anfällt und was damit passiert. "Das betrifft aber wahrscheinlich erst mal nur rund 12.000 von insgesamt etwa 270.000 Betrieben in Deutschland" , sagt Wenz. Erst im Jahr 2023, so der Plan, müssen dann alle Höfe entsprechende Zahlen nachweisen.

Bauern in NRW müssen sich auf Änderungen einstellen

"Diese neue Bilanzierungsform passt noch nicht zu den bisherigen Grenzwerten für Gülle" , sagt Jörn Krämer, Experte für Umweltpolitik beim Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverband ( WLV ). Die Dokumentation sei deshalb schwierig, weil der Stickstoff im Boden eingelagert wird und den Pflanzen nicht direkt zur Verfügung steht. So entsteht ein Nährstoffüberschuss, den die Landwirte gar nicht so einfach festhalten können. Bisher ist es so, dass Landwirte auf maximal 60 Kilogramm Stickstoffüberschuss aus Düngemitteln pro Jahr und Hektar begrenzt sind. Bis zum Jahr 2020 soll dieser Überschuss auf 50 Kilogramm pro Jahr gesenkt werden.