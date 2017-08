Wenn das Dorf kein schnelles Internet will

"Teils geringe Nachfrage bei Glasfaser im Münsterland" , hieß es erst Anfang der Woche. So werde in der Innenstadt von Gescher auf den Ausbau verzichtet. In anderen Orten sei die Anmeldefrist verlängert worden, um doch noch genug Haushalte zu finden. Während die Politik Milliarden investiert, um das Land zu digitalisieren, wollen ausgerechnet die Betroffenen selbst davon nichts wissen?

Überzeugungsarbeit nötig

Mit Glasfaserkabeln sollen Haushalte ans schnelle Netz angeschlossen werden

Nachfrage bei der Deutschen Glasfaser. Das Unternehmen verlegt in vielen NRW-Kommunen derzeit schnelle Glasfaser-Technik - oder versucht es jedenfalls. "Wir haben teilweise ganz große Schwierigkeiten klar zu machen, was das für eine Entscheidung für die Zukunft ist" , sagt Sprecherin Gerda Johanna Meppelink. Oftmals wüssten die Anwohner nicht, worum es genau gehe. Auch wirkten die nötigen Bauarbeiten manchmal abschreckend. Die Folge: Zu wenige Haushalte entscheiden sich für einen Vertragsabschluss.