Übergriffe auf Polizisten in NRW auf Höchststand

„Meine Kolleginnen und Kollegen werden getreten, geschlagen, bespuckt und beleidigt. Der Respekt sinkt immer weiter", so der stellvertretende Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei in Nordrhein-Westfalen (GdP), Rainer Peltz. Er stellte am Freitag (28.04.2017) die Zahlen der Übergriffe auf Polizistinnen und Polizisten im Jahr 2016 in NRW vor. Die Zahl der Übergriffe ist so hoch wie nie zuvor.

16.710 Polizisten seien im vergangenen Jahr Opfer von gewaltätigen Übergriffen geworden, so die GdP mit Berufung auf Zahlen des Landeskriminalamtes. Im Vergleich zum Vorjahr ist dies ein Anstieg um 20 Prozent. Da häufig mehrere Polizistinnen und Polistien Opfer eines Übergriffs werden, liegt die Zahl der Übergriffe selbst bei 8.955 - auch hier ist ein Anstieg von 14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen.

Betrachtet man die Täter, so erkennt man, dass es sich besonders häufig um Männer handelt (86%). Die am häufigsten vorkommende Altersgruppe sind die 25- bis 40-Jährigen (37%) und mehr als die Hälfte der Tatverdächtigen (58%) standen unter Alkoholeinfluss.

Stand: 28.04.2017, 13:37