Lehrerstreik in NRW hat begonnen

Wie viele der 10.000 angestellten Lehrer, die Mitglied der Gewerkschaft GEW sind, am Mittwoch (01.02.2017) dem Streikaufruf gefolgt sind, stand zunächst nicht fest. "Die Resonanz wächst", sagte ein Sprecher der GEW NRW zur Streikbeteiligung, nannte zunächst aber keine Zahlen. Die ganztägigen Warnstreiks werden in Düsseldorf, Köln, Dortmund, Bielefeld und Münster von Demonstrationen und Kundgebungen begleitet.

Das Schulministerium verwies darauf, dass Schulpflicht bestehe und dass die Schulen zur Aufsicht der Schüler verpflichtet seien. Eine Möglichkeit für die vom Streik betroffenen Schulen sei, Lerngruppen zusammenzulegen, damit der Unterricht nicht ausfalle. Die angestellten Lehrer machen nur einen kleinen Teil der insgesamt 181.000 Lehrer aus, die laut Schulministerium in NRW beschäftigt sind. Der Großteil ist verbeamtet und darf nicht streiken.

GEW will sechs Prozent mehr

" Die Arbeitgeber müssen sich bewegen ", betonte GEW -Landesvorsitzende Dorothea Schäfer in einer Mitteilung, nachdem die zweite Runde der Tarifverhandlungen am Dienstag ohne Ergebnis geendet war. Die Gewerkschaften fordern für die rund eine Million Angestellten der Länder sechs Prozent mehr Einkommen.

Verdi bereitet Streiks für die kommenden Wochen vor