Justizverband: Weniger als 150 Zellen in NRW frei

Mehr Gefangene, weniger Zellen: Die Belegung der Gefängnisse in Nordrhein-Westfalen ist laut Justizministerium im vergangenen Jahr erstmals seit Langem gestiegen. Rund 16.500 Häftlinge sitzen demnach im Land hinter Gittern. Gleichzeitig seien mehr als eintausend Zellen wegen baulicher Mängel nicht belegbar.

"Die Gefängnisse in NRW sind teilweise zu weit über 100 Prozent belegt" , sagte Peter Brock vom Bund der Strafvollzugsbediensteten ( BSBD ) in einem Bericht der Nachrichtenagentur dpa am Samstag (22.04.2017). Dabei gelte eine Anstalt bereits bei 90 Prozent Belegung als voll. Zwar stehen nach Angaben des Justizministeriums derzeit noch etwas mehr als eintausend freie Haftplätze zur Verfügung. Knapp die Hälfte davon ist laut BSBD allerdings für den Jugendstrafvollzug vorgesehen, ein anderer großer Teil für den offenen Vollzug. Übrig blieben weniger als 150 Plätze für erwachsene Häftlinge.

Schließung der JVA Münster sorgt für Engpässe

In NRW-Gefängnissen gibt es kaum noch freie Zellen.

"Die Justizvollzugsanstalten in Nordrhein-Westfalen sind gut ausgelastet" , sagt Detlef Feige vom Justizministerium NRW. "Dies ist vor allem dem Umstand geschuldet, dass im vergangenen Jahr die Justizvollzugsanstalt (JVA) Münster aus statischen und baulichen Gründen geräumt werden musste." Ein geeignetes Grundstück für den Neubau der Anstalt konnte bislang noch nicht gefunden werden.

Aufgrund des Platzmangels sind Doppelbelegungen oder die Zusammenlegung von Zellen in einigen Gefängnissen keine Seltenheit. "In einigen Gefängnissen ist die Lage so schlimm, dass Gemeinschaftszellen mit sechs bis acht Personen geschaffen wurden" , so Brock.

Strafvollzugsbedienstete fordern Investitionen

Das Justizministerium versichert, dass bei den Zusammenlegungen auf gesetzliche Bestimmungen, beispielsweise auf eine ausreichende Raumgröße, geachtet werde. Dennoch fordern die Strafvollzugsbediensteten dringend mehr Investitionen in Neubauten und die Einstellung von 1.000 neuen Vollzugsbeamten.

Stand: 22.04.2017, 11:58