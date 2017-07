Fehlende Plätze für Offenen Ganztag in NRW

Nicht alle Eltern, die wegen ihrer Berufstätigkeit ihre Kinder länger in der Grundschule über den Mittag hinaus betreuen lassen möchten, bekommen auch einen Platz in einer Ganztagsschule. Das zeigen neue Zahlen, die das ARD -Morgenmagazin in NRW -Städten abgefragt hat. So fehlen in Köln für das kommende Schuljahr rund 1.000 Plätze im sogenannten Offenen Ganztag. In Dortmund sind es mehr als 400, in Neuss und Bergisch-Gladbach jeweils mehr als 300 Betreuungsplätze. Landesweite Zahlen liegen nicht vor.

Demo vor dem Landtag