Erster Stop: beim französischen Hersteller Ubisoft, der mit " Assassin's Creed" seit Jahren einen Blockbuster auf dem Markt hat. " Wir nennen uns 'Gamer' ", erklärt CEO Yves Guillemot der Kanzlerin vorsichtig, man hoffe, demnächst auch im Deutschland solche Erfolgsprodukte entwickeln zu können. Merkel wirkt unsicher, schaut auf die Uhr.

"Als würde man über den Nürburgring rasen"

"Virtual Reality" auf der Gamescom

Am Playstation-Stand bekommt sie eine Brille vorgeführt, mit der man in "Virtual Reality" am Steuer eines Rennwagens sitzen könne, erklärt ihr der Generalmanager des Unternehmens auf englisch, " als würde man selber über den Nürburgring rasen ". Merkel blickt stumm auf den Bildschirm, kneift die Augen zusammen.

Ob Sony denn neben der Hardware, " also der virtual... also dieser Brille und so " auch die Software entwickele, fragt sie. Dann hellt sich ihr Gesicht auf: Beim nächsten Spiel, "The inner world", geht es um gesellschaftliche Themen - zum Beispiel Fremdenfeindlichkeit. Leider hätten junge Entwickler es schwer in Deutschland, bekommt sie dann zu hören. " Wir müssen da noch ein bisschen besser werden ", antwortet Merkel, solche Spiele würden aber immerhin schon als Kulturgut angesehen. Aber in der Kurve, sagt sie dann zum Abschied, sei ihr das Rennauto " etwas zu langsam gewesen" .

Reichstag in Minecraft-Grafik

Merkel gefällt der Minecraft-Reichstag nicht

Letzte Station: Microsoft mit dem Spiel "Minecraft". Auf einem Bildschirm ist der Berliner Reichstag zu sehen, davor eine Figur in roter Jacke, die auffallend Ähnlichkeit mit der Bundeskanzlerin hat. Diese Version sei extra für sie entworfen worden, erklärt man ihr stolz, " wir hoffen, Sie erkennen es ". Merkel starrt auf die Darstellung: " Naja ", sagt sie schroff, " beim Dach hätten man sich etwas mehr Mühe geben können ".

" Das sind wir den jungen Leuten schuldig"