Düsseldorf: Weitere Kirchen fusionieren

Im neuen Jahr (2017) werden wegen sinkender Mitgliederzahlen und Einnahmen wieder einige evangelische Kirchengemeinden zusammengelegt. In Düsseldorf entsteht aus den Gemeinden in Mörsenbroich, Düsseltal und Oberbilk die neue Emmaus-Kirchengemeinde. Zentraler Standort für die 17.000 Mitglieder wird die Matthäikirche sein. Die Gottesdienste finden aber nach wie vor in allen drei Kirchen statt.

Fusion auch in Bochum und Wesel

Eine ähnliche Zusammenlegungen findet 2017 auch in Bochum statt. Dort werden vier Gemeinden zur Kirchengemeinde Wattenscheid vereinigt. Und im Kirchenkreis Wesel entsteht aus vier Gemeinden die Gesamtkirchengemeinde An der Issel. Durch die Fusionen sollen Kräfte gebündelt und Synergien geschaffen werden, so die Kirchenleitungen.

Stand: 02.01.2017, 06:38