Bochumer Forscher: Früher Englischunterricht nicht effektiv

Wer früh anfängt zu lernen, lernt nicht nur leicht, sondern auch erfolgreich, so denken viele Lehrer und auch Eltern. Sprachforscher der Ruhr-Universität in Bochum haben jetzt herausgefunden, dass ein frühes Lernen sogar hinderlich ist. Englischunterricht ab Klasse Eins bringt demnach nicht so viel, wie erhofft.

Langfristige Studie zum Hör- und Leseverständnis

Schüler der ersten und der dritten Klasse in ganz NRW wurden zwischen 2010 und 2014 begleitet und ihr Hör- und Leseverständnis untersucht. Erstaunlich ist: Schüler, die in der ersten Klasse mit Englisch anfingen, waren in der siebten Klasse schlechter als diejenigen, die erst in Klasse Drei damit starteten. Die Bochumer Sprachforscher meinen, dass zwei Stunden Englisch ab der ersten Klasse zu wenig sind. Wichtige wäre es, erst in der dritten zu starten und die Stundenzahl deutlich zu erhöhen. 90 Minuten pro Woche seien viel zu wenig.

Ergebnisse spiegeln sich auch in anderen Ländern wider

Spielerisches Lernen wechselt später in eine eher verkopfte Methodik und überfordere viele Kinder. Oft seien die Lehrer in den Grundschulen auch nicht qualifiziert genug, da die Einführung des frühen Englischunterrichts relativ kurzfristig vorgenommen worden sei. Die Studie aus NRW bestätige Ergebnisse aus anderen Ländern, wie Spanien, so die Bochumer Sprachforscher.

Die Ergebnisse der Studie wurden vergangene Woche (05.05.2017) in der sprachwissenschaftlichen Fachzeitschrift "Language Learning" veröffentlicht.

Stand: 09.05.2017, 10:58