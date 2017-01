Schwarzer beklagt "ungehemmten Frauenhass" im Netz

Die Frauenrechtlerin Alice Schwarzer fordert für Frauen mehr Schutz vor Hassparolen in den sozialen Medien. Gerade Frauen, die zu den meistverfolgten Gruppen gehörten, müssten " vor diesem ungehemmten Frauenhass " geschützt werden, sagte die Chefredakteurin der in Köln herausgegebenen Frauenzeitschrift " Emma " am Samstag (28.01.2017) auf WDR 5.

" Die virtuelle Welt muss dieselben Spielregeln und Gesetze haben wie die reale Welt ", forderte die Chefredakteurin des vor 40 Jahren erstmals veröffentlichten Frauenmagazins. Im Internet organisierten sich sogenannte Männerrechtler, Maskulinisten, die Feministinnen für Hexen und Nazis hielten, sagte Schwarzer.

Junge Frauen "lassen sich davon erschüttern"