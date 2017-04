Freizeitpark Fort Fun in Bestwig verkauft

Der bisherige Besitzer, die Compagnie des Alpes, gab den Verkauf in einer Börsenmitteilung bekannt. Eine Sprecherin des Parks bestätigte die Nachricht am Donnerstag (27.04.2017). Die Looping-Gruppe betreibt bereits elf andere Freizeitparks in fünf europäischen Ländern.

Die Compagnie des Alpes hatte seit Jahren versucht, Fort Fun zu verkaufen. Dabei waren die Franzosen auch einmal an Betrüger geraten, und ein Verkauf musste rückgängig gemacht werden.