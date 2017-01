Mehr Geld für freiwillige Rückkehrer

Schwieriger Alltag

Ganz oben in der Antrags-Statistik stehen Menschen aus den Westbalkan-Ländern, die aber als sicher eingestuft werden: Ihnen wird nur ein Fahrschein bezahlt. Weit oben auch Iraker, Iraner und Afghanen. Sie alle wollen in ihre Heimat zurück, weil sie der Abschiebung entgehen wollen, unter der Unterkunft leiden oder anerkannt sind, aber nicht Fuß fassen: " Die sind oft am Randes des Nervenzusammenbruchs ", so eine Rückkehrberaterin aus Gelsenkirchen.

Warnung vor der "Abhauprämie"

Das neue Programm "Starthilfe Plus" sieht sie mit gemischten Gefühlen: Es könne dazu führen, dass auch solche Asylbewerber vorzeitig aufgeben, die eigentlich gute Chancen auf Anerkennung hätten. Und Dietrich Eckeberg, Migrationsberater der Diakonie-RWL, sagt: " Es ist gut, wenn es Hilfen gibt. Aber sie dürfen keine Abhauprämie sein ."

Günstiger als Abschiebungen