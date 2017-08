Viele Flüchtlinge leben mittlerweile in Wohnungen

In Essen sind seit Anfang 2016 etwa 5.400 Flüchtlinge in Wohnungen gezogen. Zunächst war es meist noch die Stadt, die die Wohnungen anmietete und sie dann Flüchtlingen zuwies. Viele Vermieter seien so zufrieden gewesen, dass sie die Mietverträge mit den neuen Bewohnern selbst verlängert hätten.

Lage in Städten mit hohen Mieten schwieriger

Anders sieht es in Städten wie Düsseldorf aus, wo die Mieten höher sind. Hier wohnen noch etwa 80 Prozent der Asylbewerber in Gemeinschaftsunterkünften in Wohnmodul-Anlagen, Leichtbauhallen und festen Gebäuden. Auch in Köln ist die Unterbringung schwierig. Immerhin: " Die Turnhallen sind leer ", sagt Josef Ludwig, Leiter des Kölner Amtes für Wohnungswesen.

Finanzierung meist aus öffentlichen Mitteln

Die Finanzierung ist bei Flüchtlingen, deren Verfahren noch läuft, nach dem Asylbewerberleistungsgesetz geregelt. Anerkannte Flüchtlinge beziehen Hartz IV, die Kosten werden den Kommunen teilweise vom Bund erstattet. Flüchtlinge, die ihre Wohnung selbst finanzieren können, weil sie Arbeit haben, sind noch eine Minderheit.