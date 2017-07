In diesem Jahr deutlich weniger Flüchtlinge in NRW

Nach Angaben des NRW-Ministeriums für Flüchtlinge und Integration haben von diesen Asylsuchenden 760 die türkische Staatsangehörigkeit.

Viele Unterkünfte geschlossen

In der Hoch-Zeit 2015 waren in den ersten sechs Monaten noch knapp 70.000 Geflüchtete nach NRW gekommen. Zahlreiche Unterkünfte des Landes seien mittlerweile geschlossen worden, vor allem Notunterkünfte, sagte ein Behördensprecher in Arnsberg der Deutschen Presse-Agentur.

Die Zahl der Plätze in Landeseinrichtungen sank demnach von knapp 81.000 in 2015 auf aktuell rund 26.000. Von diesen Plätzen ist den Angaben zufolge mehr als die Hälfte derzeit nicht belegt.

Zahl illegaler Grenzübertritte unverändert

An den nordrhein-westfälischen Grenzen ist die Lage unverändert. Die Bundespolizei registrierte in den ersten fünf Monaten des laufenden Jahres 1.100 illegale Grenzübertritte und damit genau so viele wie im Vergleichszeitraum des vergangenenes Jahres. Vor zwei Jahren lag die Zahl in den ersten fünf Monaten bei 2.200. Die Menschen reisten vor allem per Flugzeug ein, nachrangig mit Zug, Bus oder Auto.

Asylanträge werden nach Angaben eines Polizeisprechers später beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gestellt. Die Bundespolizei Sankt Augustin ist zuständig für 387 Kilometer Grenze zu den Niederlanden und Belgien sowie für die Flughäfen.