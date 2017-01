Kriminelle mit Fake-Papieren - Was macht der Staat?

Wie gehen die Behörden bei Verstößen vor?

Festgestellte Manipulationen von Ausweispapieren leitet das Bamf nach eigenen Angaben an die zuständige Ausländerbehörde. "Sofern Dokumente einen sicherheitsrelevanten Bezug enthalten, erfolgt eine zeitnahe Mitteilung an das Bundeskriminalamt. Seit Oktober 2016 wird zudem jede festgestellte Manipulation der zuständigen Polizeidienststelle gemeldet" , teilte eine Sprecherin des Bamf mit. Bereits im Herbst 2016 hatte die Behörde mitgeteilt, künftig bei jedem gefälschten Pass, den Asylbewerber vorlegen, Anzeige bei der Polizei zu erstatten. Es droht dann eine Verurteilung wegen Urkundenfälschung, was mit bis zu fünf Jahren Gefängnis bestraft werden kann.

Warum reisen Flüchtlinge mit falschen Dokumente ein?

Birgit Naujoks, Geschäftsführerin des Flüchtlingsrats NRW

"Es gibt auch Einzelfälle, in denen Flüchtlinge aus kriminellen Motiven falsche Papiere nutzen" , sagt Birgit Naujoks vom Flüchtlingsrat NRW. Sie warnt aber vor einer pauschalen Kriminalisierung der Flüchtlinge, die mit gefälschten Dokumenten einreisen. "Oftmals haben Schlepper nämlich zuvor den Menschen die Passpapiere weggenommen" , berichtet Naujoks. Teilweise sei es auch so, dass traumatisierte Flüchtlinge aus Angst vor staatlicher Verfolgung falsche Daten angeben. Manche Personen seien auch nur deshalb mehrfach bei den Behörden gespeichert, weil Dolmetscher oder Beamte bei der Registrierung einen Fehler gemacht hätten. Das Bamf bestätigt, dass "auch durch Schreibfehler oder zulässige unterschiedliche Schreibweisen" sogenannte "Alias-Personalien" entstehen.

Was sieht die Polizei Probleme?

"Man muss unterscheiden zwischen Flüchtlingen und Kriminellen" , fordert Stephan Hegger, Sprecher der Gewerkschaft der Polizei ( GdP ) in NRW. Dass sich Kriminelle gefälschte Ausweisdokumente besorgen, sei alles andere als neu. Heutzutage sei es aufgrund von strikten Sicherheitsvorkehrungen extrem schwierig, deutsche Ausweisdokumente zu fälschen. Dies gelte aber für ausländische Papiere nicht in diesem Maße.

Polizeikontrolle

Davon zu trennen sei ein anderes Phänomen: Trotz der staatlichen Verbesserungen bei der Registrierung und Identitäts-Feststellung bleibe das Problem mit jenen Menschen, die 2015 eingereist seien, ohne sich bei einer Behörde zu melden. Es gebe nach Beobachtung von Polizeibeamten ein Problem mit jungen, alleinreisenden Männern - oftmals aus nordafrikanischen Ländern. In dieser Gruppe fänden sich Intensivtäter, die oftmals durch Delikte wie Diebstahl oder Raub auffielen, so Hegger. Hier müsse der Staat konsequenter vorgehen - etwa durch gebündelte Verfahren bei der Staatsanwaltschaft.

Wie gehen Behörden mit Mehrfach-Identitäten um?

Ausländer sind in NRW bereits mehrfach mit gefälschten Pässen, Mehrfach-Identitäten und Ausweisdokumenten kriminell aufgefallen. Genaue Zahlen für 2016 will das LKA im Laufe des Montags (23.01.2017) auf WDR-Anfrage veröffentlichen. Der spektakulärste Fall ist der des späteren Berlin-Attentäters Anis Amri, der mit 14 Identitäten in der Republik unterwegs war. Aber es gibt auch Fälle aus Aachen und Köln, die zuletzt Schlagzeilen machten.

