Fipronil-Eier: Das ist der neueste Stand

Was haben die Untersuchungen der vergangenen Woche ergeben?

40 Proben mit jeweils 12 Eiern aus Verpackungsstationen in NRW seien untersucht worden - bisher wurde keine Fipronil-Belastung gefunden, sagt Eberhard Jacobs, Sprecher beim Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz ( LANUV ). Das bestätigte am Montagmorgen auch ein Sprecher des Umweltministeriums.

Hühner in Deutschland fipronilfrei?

Der Verein für kontrollierte alternative Tierhaltungsformen ( KAT ) dagegen gab am Montag Entwarnung: Nach Bekanntwerden des Einsatzes von Fipronil in dem Milbenbekämpfungsmittel DEGA 16 habe KAT sämtliche angeschlossenen Betriebe " umgehend gesperrt ", sagte der KAT-Vorsitzende Friedrich-Otto Ripke. Diese Betriebe lieferten nun nicht mehr an den Lebensmitteleinzelhandel. " Vor diesem Hintergrund können wir heute sagen, dass wir für deutsche Eier aus KAT-zertifizierten Mitgliedsbetrieben Entwarnung geben können ", diese Eier könne " der Verbraucher wieder unbesorgt konsumieren ".

KAT setzt sich nach eigenen Angaben für die Rückverfolgung und Herkunftssicherung von Eiern aus Boden- und Freilandhaltung ein. Dem Verband gehören europaweit 2.400 Legehennenbetriebe an, " fast jedes Ei in deutschen Supermärkten " komme aus einem KAT-Betrieb, so der Verein über sich selbst.

Was weiß man mittlerweile über den Weg, den das mit Fipronil versetzte Reinigungsmittel genommen hat?