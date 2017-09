Falschparker: Feuerwehr verliert wichtige Minuten

Probleme gibt es auch in Essen und Köln. Auch Köln setzt auf Sensibilisierung: Nordrhein-Westfalens größte Stadt bereitet dazu gerade eine Kampagne vor.

Münster setzt Poller

In Münster hat man das Problem dagegen nach eigenen Angaben ganz gut im Griff. Problematisch sei es in engen Straßen mit vielen Mietshäusern und vielen Autofahrern, sagt eine Stadtsprecherin am Montag (04.09.2017) dem WDR. An diesen Stellen mache die Feuerwehr regelmäßig Testfahrten. Der Ordnungsdienst verteile dann unter Umständen Strafzettel. An kritischen Stellen setze man rot-weiße Poller ein, um etwa Kurven und Kreuzungen freizuhalten.

Stand: 04.09.2017, 12:53