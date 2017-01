2017 und die Folgen für die NRW-Wirtschaft

Im Jahr 2017 gibt es in Nordrhein-Westfalen drei Arbeitstage weniger als im Jahr zuvor. "Für die Wirtschaft in NRW bedeutet das einen Ausfall von rund zwei Milliarden Euro" , sagt Christoph Schröder vom Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln. Das seien Zahlen, die vorab allerdings in den Konjunkturprognosen berücksichtigt würden, so der Experte weiter.