Diebe stehlen über 80.000 Räder

Meistens kommen Diebe davon

Die Aufklärungsquote bleibt niedrig: Nach wie vor wird nur etwa jeder 14. Fall aufgeklärt. Die meisten Fälle gab es - wie in den vergangenen Jahren auch - in Münster. Dort wurden im vergangenen Jahr 5.337 Räder geklaut, ein Plus von 2,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. In Bonn nahm die Zahl um 8,6 Prozent auf 2.866 Fälle zu, in Duisburg sogar um 18,9 Prozent auf 3.416 und in Paderborn um 146 Räder auf 1.178 (plus 14,2 Prozent).