Mehr Erwerbstätige in NRW

Die Zahl der Erwerbstätigen in NRW belief sich im Jahresdurchschnitt 2016 auf rund 9,27 Millionen. Wie das Landesamt für Statistik am Donnerstag (26.01.2017) mitteilte, waren damit 72.200 Personen (plus 0,8 Prozent) mehr erwerbstätig als ein Jahr zuvor. Im Durchschnitt aller Bundesländer erhöhte sich demnach die Zahl der Erwerbstätigen um 1,0 Prozent.

Abnahme beim Produzierenden Gewerbe

Im vergangenen Jahr verringerte sich in NRW zwar die Zahl der Erwerbstätigen im Produzierenden Gewerbe um 11.900 (minus 0,6 Prozent) auf 2,1 Millionen verringerte. Im Dienstleistungssektor ermittelten die Statistiker aber einen Zuwachs um 86.100 Personen (plus 1,2 Prozent) auf 7,1 Millionen gegenüber dem Vorjahr.

Die Angabe beruhen auf vorläufigen Berechnungen des Arbeitskreises "Erwerbstätigenrechnung des Bundes und der Länder". In diese Rechnung einbezogen werden neben sozialversicherungspflichtig Beschäftigten auch Beamte, Selbstständige, mithelfende Familienangehörige und geringfügig Beschäftigte.

Stand: 26.01.2017, 10:10