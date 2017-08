Abi 2017: Mehr Schüler durchgefallen

In Nordrhein-Westfalen liegen die ersten Ergebnisse des Zentral-Abiturs 2017 in NRW vor. Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) ist zufrieden mit den Ergebnissen.

Wie das Schulministerium am Montag (14.08.2017) mitteilte, liegt die Durchschnittsnote an den Gymnasien und Gesamtschulen in diesem Jahr bei 2,44. Die Ergebnisse beruhen auf der Auszählung der Ergebnisse von 91 Prozent der Schulen. Die endgültige Auswertung liegt erst im Herbst vor.

Abiturdurchschnitt leicht besser

Schulministerin Yvonne Gebauer erklärte dazu: „ Der diesjährige Abiturdurchschnitt reiht sich ein in die konstant guten Leistungen der letzten Jahre." In den vergangenen beiden Jahren waren die Ergebnisse minimal schlechter. Die Abiturienten von den Gymnasien erreichten dabei dieses Jahr einen Durchschnitt von 2,39 und die Gesamtschul-Absolventen von 2,65.

Durchfallquote gestiegen

Die Quote der nicht bestandenen Abschlüsse ist im Vergleich zu den Vorjahren von 3,46 auf 4,16 leicht gestiegen. Gebauer betonte, dass an dieser Stelle an besseren Ergebnissen gearbeitet werden müsse. Erfreulich sei aber, dass die Quote der nicht bestandenen Abiturprüfungen an Weiterbildungskollegs und den Beruflichen Gymnasien zurückgegangen sei.