Wetter macht Erdbeerbauern Strich durch die Rechnung

Wegen der kalten Witterung beginnt die Erdbeersaison in Nordrhein-Westfalen rund drei Wochen später als im langjährigen Mittel. Nach Angaben des Verbands der rheinischen Obst- und Gemüseanbauer vom Dienstag (02.05.2017) soll die Saison landesweit am 10. Mai starten. Der frostige April hat den Erzeugern in NRW mit Schäden von durchschnittlich bis zu 30 Prozent zugesetzt.