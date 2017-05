NRW-Eisenbahnbrücken stecken im Sanierungsstau

In den vergangenen zwei Jahren hatte der Bund 37 dringend sanierungsbedürftige Brücken zwar erneuert, allerdings sind im selben Zeitraum 20 weitere Brücken in diesen Zustand abgerutscht. Die in den letzten Jahren gelaufenen Sanierungsmaßnahmen reichten bei Weitem nicht aus, kritisiert Krischer.

Um das bundesweite Ziel, zwischen 2015 und 2019 875 dringend sanierungsbedürftige Brücken zu erneuern, zu erreichen, müssten allein in NRW jährlich etwa 40 Brücken saniert werden. Das Vorhaben des Bundes, im laufenden Jahr zehn erneuerte Brücken wieder in Betrieb zu nehmen, reiche von daher nicht aus.

Ministerium sieht Bringschuld bei der Bahn

Das Bundesverkehrsministerium hat die Vorwürfe zurückgewiesen. Es gebe Investitionen auf Rekordniveau in die Schieneninfrastruktur, teilte die Pressestelle des Ministeriums mit. Zudem sei es Aufgabe der Deutschen Bahn, die Mittel zielgerichtet und effizient einzusetzen. "Die Betriebssicherheit von Eisenbahnbrücken ist alleinige Aufgabe der Deutschen Bahn." Ein Sicherheitsrisiko bestehe nicht, betonte das Ministerium.