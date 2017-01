Eiseinsätze: Rettungskräfte an zugefrorenen Seen

In Köln ging am Sonntag (22.01.2017) kurz nach Mitternacht ein Notruf bei der Feuerwehr ein. Der Anrufer berichtete, dass jemand auf dem Adenauer-Weiher in Köln-Müngersdorf ins Eis eingebrochen sei. Die Feuerwehr machte sich daraufhin mit einem Großaufgebot von 40 Einsatzkräften, Tauchern und elf Fahrzeugen auf den Weg zum See. Mit im Gepäck: ein Echolot der Freiwilligen Feuerwehr, mit dem Menschen unter der Wasseroberfläche geortet werden können.

Mit Schutzanzügen und Leinen auf das Eis

Weil keine genaue Einbruchstelle bekannt war, musste die Feuerwehr den zugefrorenen Weiher vom Ufer aus abzusuchen. Zeitgleich begaben sich die ersten Suchtrupps in speziellen Schutzanzügen und an Leinen gesichert auf das Eis. Es konnte aber nirgendwo eine Einbruchstelle gefunden werden. Um 01.20 Uhr wurde die Suche schließlich ergebnislos beendet.

Die Stadt Köln weist noch einmal ausdrücklich daraufhin, dass das Betreten der Eisfläche lebensgefährlich ist. Das Eis wirke zwar sehr dick, sei aber nicht überall tragend.

Retter suchen Einbruchstellen

Einsatz am Weiher in Neuss: Suche auf dem Eis

Auch in Düsseldorf und Neuss hatte es in der Nacht ähnliche Einsätze gegeben. In Neuss hatten Spaziergänger nach Angaben der Feuerwehr am frühen Sonntagmorgen (22.01.2017) brechendes Eis am Weiher im Stadtgarten gehört und die Rettungskräfte alarmiert. Daraufhin waren Wasserretter, Eisretter der Freiwilligen sowie Taucher der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft ( DLRG ) im Einsatz. Sie konnten aber keine Einbruchstelle finden und brachen die Suche ab. Immer wieder gingen auch Familien mit Kindern verbotenerweise auf das Eis, berichtet ein Sprecher der Feuerwehr Neuss. Wer aber in das eiskalte Wasser falle, gerate schnell in eine Schockstarre und könne sich meist nicht mehr selbst befreien.

Falscher Alarm in Düsseldorf