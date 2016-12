Verdacht auf Anschlagsplan: Festnahmen in Duisburg

Die Duisburger Polizei hat in der Nacht zum Freitag (23.12.2016) zwei Brüder festgenommen. Der 28- und der 31-Jährige sollen nach Polizeiangaben womöglich einen Anschlag auf das Einkaufszentrum Centro in Oberhausen geplant haben. Einen entsprechenden Hinweis aus Sicherheitskreisen hatte die Polizei am Vorabend erhalten.

Polizei zeigt Präsenz am Centro

Aufgrund dieser Information hatte die Polizei bereits am Donnerstagabend eine deutlich erhöhte Anzahl an Beamten auf den Weihnachtsmarkt am Centro sowie in das Einkaufszentrum selbst geschickt. In Zivil und in Uniform kontrollierten die Polizisten das Gelände. Nach Schließung der Geschäfte um 22.00 Uhr reduzierte die Polizei aber deutlich ihre Kräfte auf dem Gelände.

Details über Anschlagspläne noch unklar

Kurz nach Mitternacht nahmen dann Spezialeinheiten die beiden Verdächtigen in Duisburg in Gewahrsam. Aktuell ist noch unklar, wie weit die Anschlagspläne fortgeschritten waren. Die Polizei in Essen hat die Ermittlungen übernommen.