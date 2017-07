Deutsch-Türken auf der stummen Suche nach Konsens

Festnahmen nach kritischen Einträgen in sozialen Medien

Ein falscher Satz in den deutschen Medien oder ein Kommentar von der falschen Stelle im eigenen Facebook Account kann womöglich Ärger bei der Ein- oder Ausreise in die Türkei bedeuten, so die nicht ganz unberechtigte Befürchtung.

Tatsächlich sitzen in der Türkei nicht nur auch deutsche Journalisten im Gefängnis, sondern es gibt ständig Festnahmen wegen kritischer Einträge in den sozialen Medien. Darüber berichten die türkischen Medien regelmäßig.

Vorsicht bei Deutsch-Türken in NRW

Außerdem, seit bekannt ist, dass der türkische Geheimdienst in Deutschland massiv aktiv ist, senkt man auch im Biergarten lieber die Stimme, sofern andere Deutsch-Türken in der Nähe sitzen. Man kann ja nie wissen. Es sind aber nicht nur etwa die Gülen-Anhänger, die sich solche Sorgen machen. Jeder, der mit dem, was derzeit in der Türkei passiert, nicht einverstanden ist, der bleibt lieber vorsichtig.

Devise: Lieber Türkei-Themen meiden

" Ich will sofort wissen, wie mein Gegenüber tickt. Erdogan Anhänger ja oder nein ", erzählt die Leiterin eines Kulturprojektes aus Köln. Auch sie will lieber ihren Namen nicht hier geschrieben sehen. Für sie setzt sich der gesellschaftliche Riss, der zwischen den Befürwortern und Kritikern an den Zuständen in der Türkei herrscht, eins zu eins in NRW fort.

Lieber türkeipolitische Themen meiden - das ist inzwischen für die meisten Deutsch-Türken die goldene Kommunikationsregel schlechthin. Sogar so manche Erdogan-Anhänger halten sich daran. Auch viele von ihnen wollen sich nicht mehr namentlich zitiert wissen.