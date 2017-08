Verseuchte Eier: Was Verbraucher in NRW wissen müssen

Belastete Eier waren auch nach NRW gelangt. Eine Übersicht über die Lage im Land:

Was ist Fipronil?

Das Mittel Fipronil kommt als Pflanzenschutzmittel oder in der Veterinärmedizin zum Schutz von Hunden vor Flöhen und Zecken zum Einsatz. Der in den 1980er Jahren in Frankreich entwickelte Wirkstoff ist allerdings nicht nur für Zecken und Flöhe, sondern auch für Honigbienen in hohem Maße giftig. 2013 hat die Europäische Union daher beschlossen, den Einsatz des Mittels in der Landwirtschaft zu begrenzen. Um Bienenvölker besser zu schützen, darf es zum Beispiel nicht mehr zur Saatgutbehandlung von Mais verwendet werden.

"Die Anwendung bei lebensmittellieferden Tieren ist nicht erlaubt", teilte das NRW-Verbraucherministerium mit.

Was müssen Verbraucher beachten?

"Wer in Deutschland Eier gekauft hat, sollte in den Kühlschrank gucken und die Herkunftsbezeichnung überprüfen", sagte Christiane Kunze von der NRW-Verbraucherzentrale am Mitwoch dem WDR. Falls eine der vier bislang bekannten Stempel - 0-NL 4392501, 0-NL 4385501, 1-NL 4128604, 1-NL 4286001 - aufgedruckt seien, sollten die Eier zurück in den Handel gebracht werden. "Dort erhalten die Verbraucher ihr Geld zurück."

Das NRW-Verbraucherministerium geht laut Ministeriumssprecher Wilhelm Deitermann davon aus, dass noch mehr Stempelaufdrucke dazu kommen. Aus den Niederlanden würden derzeit weitere betroffene Nummern-Codes an die deutschen Behörden weitergeleitet. "'Wir haben ein eigenes Monitorin für die Packstationen in NRW auf den Weg gebracht und überprüfen die Aufdrucke der dortigen Eier." Erste Ergebnisse seien in einigen Tagen zu erwarten.

Wer als Verbraucher am Wochenende in den Niederlanden Eier gekauft hat, kann auf der Seite des Niederländischen Wirtschaftministerium die Stempelaufdrucke überprüfen.