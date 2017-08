Fipronil-Eier: NRW weitet Untersuchungen aus

Dennoch ist die Rückverfolgung der mit dem Schädlingsbekämpfungsmittel belasteten Eier schwierig. " Wir kriegen nicht genug Informationen aus den Niederlanden und aus Belgien ", sagte Michael Hülsenbusch vom Landes-Umweltministerium am Samstag (05.08.2017) im WDR -Radio. Zwar werde das Ministerium regelmäßig mit Stempelnummern versorgt, " aber was uns fehlt, sind Lieferwege und was uns fehlt sind Untersuchungsergebnisse ". Das sei " ein bisschen unbefriedigend ".

Verbraucher kaufen Eier wieder auf dem Markt

Deutsche Eier sind seit dem Skandal wieder gefragt.