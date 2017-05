Risiko durch ultrareines Heroin steigt

Die Zahl der Drogentoten in NRW ist deutlich gestiegen. Im vergangenen Jahr starben 204 Menschen an den Folgen ihrer Sucht, wie aus dem am Montag (08.05.2017) veröffentlichten Bericht zur "Rauschgiftlage 2016" hervorgeht. Das ist ein Anstieg um 12,1 Prozent im Vergleich zu 2015. Als Oberarzt in der Abteilung "Abhängigkeitserkrankungen" der LVR -Klinik Köln wird Robert Drechsler-Funck täglich mit Drogensüchtigen konfrontiert. Wir haben mit ihm gesprochen.