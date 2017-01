Mehr Drogen an Schulen

Ob Cannabis oder Heroin: Auf Deutschlands Schulhöfen hat die Rauschgiftkriminalität in den vergangenen Jahren drastisch zugenommen. Das geht aus Zahlen der Landeskriminalämter und der Innenministerien hervor.

Drei Fälle von Heroinkonsum

In NRW zählte das Landeskriminalamt seit 2011 eine Verdoppelung der Fälle: Waren es damals noch 443, registrierte die Polizei im Jahr 2015 bereits 897 Fälle von Drogenkonsum an Schulen. Am häufigsten wurden Schüler mit Cannabisprodukten erwischt - in 261 Fällen. Dreimal ging es um Heroin.

NRW im Bundesdurchschnitt

In einigen anderen Bundesländern stieg der Drogenkonsum an Schulen noch drastischer. So zählte die Polizei in Baden-Württemberg eine Verdreifachung innerhalb von vier Jahren auf 939 Fälle im Jahr 2015. In Rheinland-Pfalz, Thüringen und Sachsen gab es auch annähernd eine Verdoppelung, allein das Saarland meldete einen Rückgang der Drogenkriminalität an Schulen: Im Jahr 2015 seien nur vier Fälle bekannt geworden.

Meisten Jugendliche über 14 Jahren

In den meisten Fällen, die die Landeskriminalämter registrierten, ging es um den Besitz oder Kauf von Betäubungsmitteln, im Fokus steht offenbar die Droge Cannabis.

Am häufigsten erwischte die Polizei dabei Jugendliche - deutlich seltener Kinder unter 14 Jahren. Unter dem Tatort Schule werden außerdem Drogendelikte von erwachsenen Schulangehörigen - also etwa Lehrern und Hausmeistern - gezählt.

Stand: 23.01.2017, 08:26