Diesel-Fahrverbot: Landesregierung hält an Kurs fest

NRW weiter gegen Diesel-Fahrverbote

Die zuständige NRW-Ministerriege positionierte sich am Freitag noch einmal einträchtig gegen Diesel-Fahrverbote. "Fahrverbote in unseren Innenstädten können nur das letzte Mittel sein. Wir brauchen endlich klare Zusagen der Automobilindustrie, wie der Ausstoß der Emissionen konkret und nachweisbar durch Nachrüstungen gesenkt werden kann" , sagte NRW-Umweltministerin Christina Schulze Föcking.

Hendrik Wüst

NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst setzt auf verschiedene technische Maßnahmen zur Einhaltung der Grenzwerte: "Wir müssen konsequenter als bisher die Chancen der Digitalisierung nutzen, zum Beispiel durch intelligentere Steuerung von Parksuchverkehren und bessere Anreize zum Umstieg auf den ÖPNV durch eine bessere Vernetzung der Verkehrsträger." Wüst will zudem die Buslinien auf emissionsärmere Antriebe umstellen, um "nennenswerte Verbesserungen in den Hotspots" zu erzielen.

Pinkwart: "Fahrverbote schaden nicht zuletzt uns allen"

NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart hält Diesel-Fahrverbote für volkswirtschaftlich kontraproduktiv: "Fahrverbote schaden der Wirtschaft, dem Einzelhandel, dem Handwerk und nicht zuletzt uns allen. Daher sehen wir die Automobilkonzerne in der Pflicht, schnell und verlässlich nachzurüsten - zum Beispiel mit modernen Katalysatoren aus NRW." Allerdings stellte er als erster führender FDP-Politiker die steuerliche Bevorzugung des Diesel-Kraftstoffes infrage. "Eine Subventionierung der Dieseltechnologie durch den Staat ist mittelfristig nicht zu rechtfertigen, wenn die Grundlagen für die Privilegien, wie wir jetzt wissen, weggefallen sind" , sagte er der "Rheinischen Post".

Stadt Gelsenkirchen ist skeptisch

Seit Jahren werden auch in NRW die Dieselabgas-Grenzwerte regelmäßig überschritten. Besonders betroffen sind zum Beispiel Gelsenkirchen, Essen, Dortmund, Köln, Bonn und Aachen. Es sind allesamt Städte, die die DUH ebenfalls auf die Einhaltung der Obergrenzen verklagt hat. Der Gelsenkirchener Stadtbaurat Martin Harter sieht in Fahrverboten jedoch kein Allheilmittel, vor allem nicht, wenn man eine der nur drei Nord-Süd-Tangenten der Stadt für Dieselfahrzeuge sperre: "Auch in Gelsenkirchen wird aufgrund der Klage der Deutschen Umwelthilfe über Fahrverbote nachgedacht. Von Seiten der Stadt sehen wir das durchaus kritisch. Wir haben Untersuchungen angestellt, welche Umwegfahrten dadurch entstehen. Wir haben ermittelt, dass das secheinhalb bis sieben Millionen Kilometer pro Jahr wären. Das ist dann auch ingesamt für die Umwelt eine kritische Situation" , sagte er dem WDR.

NRW will gerichtliche Grundsatzentscheidung

Das Land NRW bemüht sich derweil um eine Grundsatzentscheidung. Es hat mit Einverständnis der Deutschen Umwelthilfe das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig eingeschaltet. Es soll klären, ob Kommunen Fahrverbote für Dieselautos nach geltender Rechtslage überhaupt verhängen dürfen.

Am kommenden Dienstag (02.08.2017) wird NRW-Ministerpräsident Armin Laschet dann am "Nationalen Forum Diesel" der Bundesregierung teilnehmen, um Forderungen und Lösungsansätze aus Nordrhein-Westfalen einzubringen. Durch das Stuttgarter Urteil ist der Druck auf den sogenannten Diesel-Gipfel noch größer geworden.

