Nach dem Diesel-Gipfel: Was tun die Kommunen?

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte am Montag (04.09.2017) - rund drei Wochen vor der Bundestagswahl - mehr Geld bei dem erneuten Treffen mit Bürgermeistern versprochen. Der Bund stockt einen Fonds, der bisher 500 Millionen Euro schwer sein sollte, auf eine Milliarde auf. Davon soll - Stand jetzt - die Autoindustrie 250 Millionen zahlen, 750 Millionen der Bund.

Vorbild Paderborn

Was geschieht nun konkret in den Kommunen? Innovative Lösungen gibt es bereits in NRW. So nahm der Chef der Paderborner Verkehrsbetriebe sogar am Diesel-Gipfel teil. In Paderborn sind Busse mit einer hocheffektiven Abgastechnologie ausgestattet worden. Das Nachrüstsystem soll die gefährlichen Stickoxide um fast 99 Prozent reduzieren.